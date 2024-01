Ruba in un ristorante, preso e condannato, ma non fa un giorno di carcere e adesso ricorre in appello

Copre le telecamere di un albergo-ristorante di Assisi con delle canne di bambù e buste di plastica, entra nel locale e porta via cibo, un tablet e un hard disk, ma viene intercettato dalla Polizia, arrestato e condannato.

A distanza di quasi due anni dai fatti, senza aver scontato un giorno della condanna (un anno di reclusione e 400 euro di multa, con pena sospesa), l’imputato, un 55enne rumeno, difeso dall’avvocato Teresa Giurgola, si presenta in Corte d’appello per vedersi ridurre o annullare la condanna.

L’imputato deve rispondere dell’accusa di furto aggravato per essersi “introdotto nel locale adibito a ristorante” mediante “effrazione di una finestra” e utilizzando dei bancali per saltare all’interno del locale. Una volta all’interno di sarebbe impossessato di capocollo, speck, prosciutto, formaggio, merendine, confezioni monodose di Nutella e marmellata, gelati, bustine di miele, zucchero, maionese e ketchup, formaggini e bottigliette d’acqua. In un altro locale avrebbe asportato un tablet, una telecamera di sorveglianza, un hard disk esterno, un marsupio e dei carica batterie. Gli agenti lo hanno trovato in possesso di cacciaviti, tenaglie, pinze, piede di porco, una torcia elettrica, un coltello, un cellulare, una sega e un cannocchiale.

Mentre il ladro rovistava nel locale, però, transitava nella zona una Volante del Commissariato di Assisi e gli agenti notavano la finestra aperta, si fermavano e perlustravano il ristorante.

Alla vista degli agenti il ladro abbandonava tutta la refurtiva e provava a fuggire. Una volta raggiunto e bloccato “si dimenava vigorosamente e colpiva volontariamente” i due agenti, procurando loro lievi lesioni.

Il fatto è avvenuto il 7 maggio del 2022 e l’uomo è stato condannato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale nel corso della direttissima con rito abbreviato. Adesso il processo di appello.