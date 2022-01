Coronavirus, in Umbria variante Omicron al 100%. Coletto: "Situazione sotto controllo, restiamo in zona bianca"

"Dall'ultima 'flash survey' si evince che la percentuale di Omicron in Umbria è del 100%". A spiegarlo durante la conferenza stampa settimanale di aggiornamento sull'andamento dell'epidemia da Covid è Carla Bietta: "È verosimile dunque - aggiunge la dottoressa del nucleo epidemiologico della Regione - che i decessi dell'ultimo mese siano tutti riferibili a questa variante del Covid anche se i dati, considerando l'alto numero di casi, parlano di una riduzione del tassi di mortalità rispetto alle precedenti ondate".

Numeri comunque considerevoli, se si considera che al primo gennaio il totale dei decessi era di 1.504 e oggi (27 gennaio) sono 1.611: in meno di un mese si sono dunque registrate 107 vittime (6 quelle delle ultime 24 ore), con una media di 4 morti al giorno. "Una consistente quota dei decessi - spiega però Bietta - riguarda persone non vaccinate anche in assenza di comorbilità, a differenza di quanto si riscontra nei deceduti vaccinati".

E anche grazie alle vaccinazioni, spiega invece l'assessore regionale Luca Coletto, "La popolazione vaccinata supera l'80% e la situazione è sotto controllo. L'occupazione dei posti letto nelle terapie intensive è sotto il limite del dieci per cento e anche per questa settimana l'Umbria dovrebbe quindi rimanere in zona bianca. Un parametro questo che evidenzia il modo corretto in cui stiamo gestendo la situazione, garantendo innanzitutto quelli che sono i servizi principali all'interno dei nostri ospedali continuando a smaltire le liste di attesa. Non avendo fatto ricorso ai Covid Hospital - aggiunge l'assessore alla Salute - qualche disservizio è stato inevitabile, ma stiamo iniziando a gestire il coronavirus come se fosse una patologia endemica".

(segue servizio completo)