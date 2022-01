Coronavirus in Umbria: aumentano i positivi tra gli operatori sanitari, nelle Rsa e nelle carceri. I dati aggiornati

Sono 453 (il 2,9% circa dei 15.772 totali) gli operatori sanitari delle aziende regionali positivi al Covid in Umbria secondo i dati comunicati dal nucleo epidemiologico dell'Umbria aggiornati al 26 gennaio: 48 in più rispetto alla settimana precedente).

In aumento i casi anche nelle strutture residenziali e semiresidenziali in Umbria: 307 (+48) gli attualmente positivi (l'11,9% dei 2.577 ospiti totali). Contagi in crescita infine anche nelle carceri umbre: 98 attualmente positivi (+51 rispetto alla settimana scorsa) dei quali 67 sono detenuti (il 4,8% dei 1.393 totali).

Contagi tra gli operatori delle aziende regionali

Positivi: 453 (+48 rispetto alla settimana scorsa) - Infermieri 182 (+9); medici dipendenti 69 (+13); medici convenzionati 12 (=); Mmg-Pls-Continuità assistenziale 35 (+8); operatori sociosanitari 38 (-6); amministrativi 23 (+3); tecnici laboratorio-radiologia 26 (+4); altro personale tecnico 40 (+11); altro personale sanitario 28 (+6).

Contagi nelle strutture residenziali e semiresidenziali

Positivi: 307 (+232 rispetto alla settimana scorsa) - Ospiti attualmente positivi 237 (+75); operatori attualmente positivi 74 (+4); ospiti guariti 1.019 (+4); operatori guariti 653 (+1); decessi 161 (+2).

Contagi nelle strutture carcerarie

Totale positivi: 98 (+51 rispetto alla settimana scorsa) - Detenuti positivi 67 (+35); operatori di polizia penitenziaria 27 (+15); altri operatori gi giustizia 3 (+1); operatori sanitari 1 (=).

Detenuti positivi nel carcere di Perugia: 26. Detenuti positivi nel carcere di Terni: 40.