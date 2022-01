Coronavirus in Umbria, i dati della scuola: salgono a 739 le classi in isolamento

Aumentano ancora le classi in isolamento nelle scuole dell'Umbria, dove rispetto alle 226 della settimana scorsa, diventano a oggi (giovedì 27 gennaio) 739 secondo i dati comunicati dal nucleo epidemiologico della Regione.

In crescita anche il numero di quelle in sorveglianza, che passano da 232 a 340, mentre sono attualmente conteggiati 1.559 studenti positivi ("un dato che che tiene conto solo dei contagi in ambito scolastico - spiega la dottoressa Carla Bietta del nucleo epidemiologico - mentre circa un terzo degli attuali positivi in Umbria appartengono alla fascia di età 0-18 anni").

Numeri ovviamente più alti nelle scuole dell'infanzia, dove non vige obbligo di mascherina e la 'popolazione' è esclusa dalla campagna di vaccinazione.

Classi in isolamento

739 (+513 rispetto alla scorsa settimana) le classi in isolamento: 242 +137) infanzia; 270 (+202) primaria; 109 (+88) secondaria di primo grado; 118 (+86) secondaria di secondo grado.

Classi in sorveglianza

340 (+108 rispetto alla scorsa settimana) le classi in sorveglianza: 0 (-1) infanzia; 312 (+142) primaria; 12 (-9) secondaria di primo grado; 16 (-24) secondaria di secondo grado.

Studenti positivi

1.559 studenti positivi: 251 infanzia; 771 primaria; 239 secondaria di primo grado; 298 secondaria di secondo grado.