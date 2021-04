Coronavirus, ordinanza della presidente della Regione Umbria: le regole dal 7 aprile

Il provvedimento entrerà in vigore mercoledì 7 aprile e rimarrà valido fino all’11 aprile

Nuova ordinanza della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, per arginare il contagio da coronavirus. Il provvedimento entrerà in vigore mercoledì 7 aprile e rimarrà valido fino all’11 aprile.

Tra le principali novità introdotte, sottolinea la Regione Umbria in una nota, "si svolgeranno in presenza sino all’11 aprile i servizi educatici e le scuole dell’infanzia (0-6 anni), le lezioni delle scuole Primarie e il primo anno delle scuole Secondarie di Primo grado su tutto il territorio regionale. Le altre lezioni si svolgeranno a distanza".

In base all’andamento del contagio si valuteranno progressivamente i provvedimenti da prendere nelle settimane successive, in ambito scolastico e non.

