Coronvirus in Umbria: "Ricoveri e decessi riconducibili a soggetti non vaccinati o con comorbilità"

Nove morti da Covid negli ultimi dieci giorni in Umbria, dove "i decessi registrati dal 13 settembre al 21 settembre sono 6 - spiega la Regione -. Nella giornata del 23 settembre sono stati registrati altri 3 decessi di cui uno è avvenuto in precedenza e registrato nella giornata odierna. I deceduti erano tutti affetti da più patologie, 2 di loro non erano vaccinati e uno vaccinato con due dosi".

Dati che portano l’assessorato regionale alla Salute, guidato da Luca Coletto, a ribadire che "la vaccinazione rimane l’arma principale, associata alle cure, per la lotta alla pandemia. I ricoveri e i decessi registrati negli ultimi mesi infatti, sono sempre riconducibili a soggetti che non hanno ricevuto nessuna dose, oppure si tratta di persone con comorbilità per i quali, come risaputo, la risposta immunitaria al vaccino può risultare insufficiente".

La fascia della popolazione più vulnerabile, come i soggetti trapiantati e fortemente immunocompromessi, a partire dal 20 settembre, anche in Umbria sta ricevendo una dose aggiuntiva di vaccino a completamento del ciclo primario. "Al momento - spiegano infine dal nucleo epidemiologico umbro - nei punti vaccinali ospedalieri del territorio regionale sono state somministrate 552 terze dosi".