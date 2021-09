Green Pass obbligatorio sul lavoro, in Umbria è corsa alla vaccinazione: +34% di prime dosi

L'assessore Coletto approva l'estensione della misura prevista dal governo anche a badanti e caregiver: "Fragili e anziani non possono rischiare di essere presi in cura da persone non vaccinate"

Con il Green Pass obbligatorio dal 15 ottobre per tutti i lavoratori, in Umbria è scattata la corsa alla vaccinazione tra i residenti non ancora sottoposti alla somministrazione. Dopo l'approvazione della misura introdotta dal governo Draghi, secondo i dati comunicati dall'assessorato regionale alla Salute guidato da Luca Coletto, "gli accessi ai punti vaccinali per la somministrazione della prima dose sono aumentati del 34 per cento".

L'estensione dell'obbligo al settore provato, inclusi i lavoratori autonomi e i collaboratori familiari (quindi anche badanti, colf e babysitter) viene poi visto "un ulteriore passo in avanti per proteggere le categorie dei soggetti fragili e delle persone anziane, che hanno bisogno di assistenza a casa e che non devono essere esposti al rischio di essere presi in cura da persone non vaccinate. L’Umbria è stata tra le Regioni italiane che ha maggiormente puntato sulla vaccinazione dei familiari e dei caregiver di soggetti fragili, ora non bisogna vanificare il lavoro fatto e l’obbligo del green pass per le badanti va in questa direzione".