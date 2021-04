Coronavirus, la nuova mappa del rischio dell'Unione europea: l'Umbria non cambia colore

L'aggiornamento del Centro europeo per il controllo delle malattie: Umbria ancora in rosso

Non cambia colore l'Umbria che resta ancora rossa (fascia tra i 150 e i 499 casi ogni 100.000 abitanti nelle due settimane precedenti) nella mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) sull'incidenza dei contagi da coronavirus nell'Unione Europea aggiornata a giovedì 29 aprile.

In rosso scuro (fascia oltre i 500 casi ogni 100.000 abitanti nelle due settimane precedenti) nessuna delle regioni italiane, che come l'Umbria sono tutte in rosso.