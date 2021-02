Coronavirus, caos vaccini in Umbria: sistema in tilt e prenotazioni quasi 'impossibili'

Caos vaccini in Umbria nel primo giorno delle prenotazioni riservate agli over 80. I primi problemi in mattinata quando i cittadini nati da febbraio a dicembre 1941, inizialmente compresi nella lista insieme a quelli nati nel 1939 e negli anni precedenti, non riuscivano a prenotare perché risultavano non inseriti nella campagna di vaccinazione attiva.

Immediate e numerose le proteste, con la successiva precisazione da parte della Regione: "Si comunica che per i nati nel 1941 - si legge nella nota pubblicata in mattinata - la prenotazione per la somministrazione del vaccino è aperta da oggi, ma sarà consentita, progressivamente, al compimento degli 80 anni, in quanto in questa fase la campagna vaccinale è riservata a tutti i soggetti che hanno già compiuto 80 anni alla data della prenotazione". Una nota, postata anche sulle pagine social istituzionali, che ha scatenato i commenti degli utenti: "Ora comunicate questo? - si chiede qualcuno - Ciò significa che mia nonna, altamente a rischio, verrà vaccinata a dicembre 2021. Follia". E ancora: "Non si poteva dirlo prima invece di creare false aspettative, per non parlare dei disagi creati a chi ha cercato tutta la mattina di prenotare?".

E per tutta la mattinata tantissimi hanno continuato a provare, con la Regione che ha poi comunicato la momentanea sospensione del sistema informatico che "ha subito in mattinata alcuni rallentamenti dovuti all’elevato traffico di utenza - si legge nella nota -, ma ha continuato in gran parte a svolgere la propria funzione. Da questa mattina sino alle ore 12.30 si sono prenotati oltre 12.500 cittadini di cui circa 11 mila over 80. In questo momento e sino alle ore 16 di oggi il sito preposto alle prenotazioni non è utilizzabile in quanto sono in fase di aggiornamento le agende di prenotazione dei vari punti vaccinali a cui si viene indirizzati automaticamente a seconda della residenza. Dalle ore 16 di oggi, e a continuare nei giorni a seguire, gli aventi diritto potranno tornare a prenotarsi. Comprendiamo e ci scusiamo per gli eventuali momentanei disagi arrecati ai cittadini".