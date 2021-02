Vaccini anti-Covid: da oggi via alla prenotazione per tutti gli umbri over 80

Gli ultraottantenni potranno prenotarsi sul sito della Regione o in farmacia, mentre quelli impossibilitati a spostarsi saranno contattati dal medico di famiglia che li vaccinerà a domicilio: il primo marzo via alle inoculazioni

Dopo il via alle prenotazioni per il personale scolastico scattato ieri, da oggi potranno prendere appuntamento per la vaccinazione anti-Covid anche tutti i cittadini umbri over 80 nati da febbraio a dicembre 1941, nati nel 1939 e in tutti gli anni precedenti.

Per prenotare il cittadino avrà a disposizione due modalità: il portale web dedicato e presso tutte le farmacie.

Per prenotare dal portale web sarà sufficiente disporre del codice fiscale e del numero di cellulare. Una volta effettuata la prenotazione il cittadino riceverà un sms di con l’indicazione del luogo e dell’ora in cui dovrà presentarsi, sia per la prima dose sia per la seconda.

La loro vaccinazione, con vaccino Pfizer, inizierà lunedì 1 marzo e proseguirà nei mesi di aprile e maggio. È attivo il numero verde dedicato 800.192.835, che fornisce assistenza ai cittadini dalle 8 alle 20, 7 giorni su 7. Attraverso il numero verde sarà garantita la cancellazione della prenotazione.

I cittadini ultraottantenni fragili che non potranno recarsi ai punti vaccinali, non dovranno prenotare in quanto saranno vaccinati a domicilio dal medico di famiglia da cui saranno contattati direttamente.