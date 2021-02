Coronavirus, dove potranno vaccinarsi gli over 80: mappa e orari dei punti territoriali in Umbria

Dopo la vaccinazione del personale socio sanitario e degli ospiti delle Rsa anche in Umbria si parte con la sommistrazione del vaccino anti-Covid agli over 80. Da domani (12 febbraio) saranno aperte le prenotazioni per la classe 1940 e per quella dei nati a gennaio 1941, con la vaccinazione che partirà poi da lunedì 15 febbraio. I cittadini che non potranno recarsi ai punti vaccinali saranno vaccinati a domicilio mediante il supporto dei medici di famiglia con i quali è stato trovato un accordo.

Si riceverà giorno e orario sia per la prima somministrazione che per la seconda e il cittadino avrà a disposizione due modalità per effettuare la prenotazione: i potrà scegliere di prenotarsi attraverso il portale web dedicato (al link https://vaccinocovid.regione.umbria.it), oppure nelle farmacie. La Regione nel frattempo ha comunicato l'elenco dei punti vaccinali presso i quali si potranno recare i cittadini ultraottantenni con prenotazione...

L'elenco dei punti vaccinali territoriali:

Bastia Umbra - Centro Umbria Fiere (Piazza Moncada), dal lunedì al sabato (ore 8.30-14)

Corciano - Palazzetto dello Sport di San Mariano (via Cattaneo 30), dal lunedì al sabato (ore 8.30-14)

Foligno - Ospedale (via Massimo Arcamone), dal lunedì al sabato (ore 8.30-14)

Gubbio - Cva Centro Ricreativo (via Ischia Padule, San Marco), dal lunedì al sabato (ore 8.30-14)

Narni Scalo - Impianti di Atletica (via delle Rose, 15), dal lunedì al sabato (ore 8.30-14)

Norcia - Punto Erogazione Servizi (via dell'Ospedale), dal lunedì al giovedì (ore 14-17)

Orvieto - Ospedale di Orvieto (località Ciconia), dal lunedì al sabato (ore 8.30-14)

Pantalla di Todi - Ospedale Media Valle del Tevere (Strada del Buda), dal lunedì al sabato (ore 8.30-14)

Perugia - Struttra Ponte d'Oddi (Strada San Marco, Ponte d'Oddi), dal lunedì al sabato (ore 8.30-14)

Spoleto - Palatenda (via Pasquale Laureti), dal lunedì al sabato (ore 8.30-14)

Terni - Poliambulatori (via Bramante, 37), dal lunedì al sabato (ore 8.30-14)

Trestina - Cva Centro Ricreativo (Piazza Don Zefferino Caporali), dal lunedì al sabato (ore 8.30-14)

Tuoro sul Trasimeno - Centro Emanuele Petri (via del Porto), dal lunedì al sabato (ore 8.30-14)

Umbertide - Centro di Salute (Largo Cimabue), dal lunedì al venerdì (ore 14-18)