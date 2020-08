Perugia-Pescara, Grifo retrocesso ai rigori: i tifosi aspettano fuori dal Curi

Rabbia e delusione tra i tifosi del Grifo, che si erano radunati al di fuori dello stadio Curi per sostenere da vicino il Grifo, impegnato nel ritorno dei playout contro il Pescara dopo il 2-1 incassato all'Adriatico. Il Perugia è riuscito a vincere 2-1 in rimonta e ad allungare la sfida per la salvezza ai supplementari, ma poi è retrocesso ai rigori.

E alla fine della partite ancora folla all'esterno dello stadio, con le forze dell'ordine schierate a presidio del cancello di uscita dei tesserati. Attimi di tensione alla notizia del rigore sbagliato da Iemmello e c'è stato anche il lancio di qualche petardo. Proprio il centravanti è il più bersagliato dalla contestazione, insieme al presidente Massimiliano Santopadre preso di mira soprattutto per la vicenda del tatuaggio.