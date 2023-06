San Giustino, falsi certificati medici per saltare il mercato ambulante e fare traslochi a pagamento

Falso ideologico di un privato in atto pubblico. La Procura di Perugia ha chiuso le indagini a carico di un 31enne di San Giustino per avere presentato certificati medici che attestavano una malattia per non partecipare ai mercati settimanali e lavorare per una ditta di trasporti.

L'uomo è stato denunciato dalla Polizia locale di San Giustino al termine di una serie di accertamenti sui permessi rilasciati all'uomo in quanto titolare di una ditta operante nel settore della vendita ambulante al dettaglio del mercato settimanale.

Secondo gli agenti l'uomo, che era assegnatario di un posteggio nel mercato settimanale concesso dal Comune di San Giustino, avrebeb inviato all'ente certificati medici attestanti patologie mediche che ne impedivano l'attività lavorativa e quindi la non partecipazione ai mercati settimanali.

Dai controlli è emerso che nei giorni in cui sarebbe stato in malattia, in realtà svolgeva un'altra attività lavorativa per conto di una ditta di trasporti.

All'uomo sono stati contestati i reati di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e falsità ideologica per induzione nei confronti del pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative.

L'indagato avrà venti giorni di tempo per presentare documenti a favore della propria difesa e chiedere di essere interrogato.