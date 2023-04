Perugia in lutto, addio all'imprenditore Benito Pecetti: fu il pioniero nei prefabbricati in cemento

Addio ad uno dei grandi imprenditori di Perugia che ha fatto la storia dell'economica cittadina e non solo: a novantanni se ne è andato Benito Pecetti uno dei fondatori della Generale Prefabbricati spa, storica azienda del territorio pioniera nella prefabbricazione in cemento e nell’edilizia industrializzata e diventata uno dei principali attori del nostro Paese nel settore della prefabbricazione. Proprio quest’anno ricorrono i 70 anni di fondazione di questo gruppo che ha proiettato la sua attività anche oltre i confini italiani ma mantenendo salde le sue radici perugine.

La Generale Prefabbricati ha tra l’altro ricostruito, insieme ad altre imprese, la scuola secondaria di primo grado Carducci-Purgotti di via Fonti Coperte dopo che era stata chiusa per inagibilità a seguito del sisma 2016 e demolita. Il sindaco Andrea Romizi, l’assessore all’urbanistica Margherita Scoccia e tutta l’amministrazione comunale hanno profondo cordoglio per la morte dell’imprenditore: "Benito Pecetti, che ha sempre tenuto al rapporto con i dipendenti e fino all’ultimo ha vissuto per la sua azienda, lascia quattro figli che stanno portando avanti la sua importante eredità imprenditoriale e continuano a svilupparla. Alla sua famiglia la più sentita vicinanza dell’amministrazione". Il funerale si svolgerà il 5 aprile alle ore 10 presso il santuario di Ponte della Pietra.