Foligno, il Tar boccia la gara per l'adeguamento antisismico dell'ospedale e riammette la ditta esclusa

Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha bocciato la procedura aperta telematica per l’affidamento mediante appalto integrato della progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione dei lavori di miglioramento sismico dell’Ospedale San Giovanni Battista di Foligno.

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso di una ditta di edilizia e costruzioni, difesa dall'avvocato Roberto Colagrande, contro l’esclusione dalla gara disposta dall’Azienda unità sanitaria locale Umbria 2, difesa dall'avvocato Daniele Spinelli, dalla “Procedura aperta telematica per l'affidamento mediante appalto integrato della progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione dei lavori di miglioramento sismico dell’Ospedale San Giovanni Battista di Foligno”, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo per un importo complessivo pari a 14.792.565,59 euro.

L’esclusione è stata motivata in ragione delle carenze emerse nella documentazione amministrativa prodotta dal concorrente, ritenute non sanabili mediante soccorso istruttorio laddove “dichiara una composizione del gruppo di lavoro di n. 4 unità, in misura quindi inferiore al numero minimo richiesto dal requisito stesso, pari a 6. L’operatore economico risulta quindi non aver correttamente comprovato il possesso del requisito richiesto”.

I giudici amministrativi hanno prima disposto la sospensione del procedimento di assegnazione dell’appalto, poi in camera di consiglio hanno accolto il ricorso della ditta esclusa.

Secondo i giudici, infatti, l’azienda rientrava perfettamente nei criteri indicati dal bando di gara e nelle parti contestate avrebbe avuto diritto al “soccorso istruttorio” per integrare eventuali parti mancanti.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della delibera di esclusione dalla gara.