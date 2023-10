Todi, affittano in nero a turisti stranieri: scoperte altre quattro strutture turistiche abusive

Guardia di finanza e Polizia locale di Todi hanno scoperto altre 4 strutture ricettive abusive, con emissione di sanzioni e e sospensioni dell'attività.

La Polizia locale ha emesso due verbali da 3.333 euro l'uno per esercizio abusivo dell'attività disponendo, nei confronti dei gestori, entrambi di nazionalità inglese e residenti all'estero, comminando anche la sospensione della ricettività.

La Guardia di finanza ha individuato altre due società che esercitavano l'irregolare locazione turistica di immobili in due diverse frazioni tuderti, trasmettendo gli atti al Comune per l'ulteriore corso di legge, ovvero il recupero delle imposte e tributi locali non versati all'ente municipale. Pure in questi due casi le gestioni sono da ricondurre a proprietari stranieri, uno dei quali con residenza all'estero.

Sono dunque ormai una decina le strutture ricettive sanzionate negli ultimi tre mesi nel territorio del Comune di Todi a seguito di controlli incrociati, alcuni dei quali ancora in corso al fine di acquisire i riscontri necessari dell'esercizio abusivo dell'attività.