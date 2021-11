Un anno senza il pittore Raffaele Tarpani: commemorazione a Torgiano

L'Umbria non dimentica il pittore Raffaele Tarpani. Sabato 20 novembre alle 11 nella Chiesa di San Bartolomeo messa in ricordo dell'artista umbro, a un anno dalla scomparsa. "Non è un caso che sia proprio Torgiano il luogo in cui si terrà la commemorazione del pittore nato a Perugia ma che in circa 60 anni di attività artistica è ancora presente in moltissimi centri umbri - spiega la famiglia - . Torgiano che con i Vinarelli ha adottato per anni l’eclettismo del Maestro Tarpani, accreditato allievo dell’aeropittore Gerardo Dottori. Quanti lo hanno conosciuto nei suoi 71 anni di vita sapranno certamente che Raffaele non avrebbe voluto andarsene in silenzio ma avrebbe amato le voci e i volti dei suoi amici intorno a lui. Per questo la famiglia, nel giorno del primo anniversario dalla morte, rende omaggio all’apprezzato pittore di cui il mondo dell’arte e la vita culturale umbra percepisce già fortemente l’assenza".