Umbria, è morto l'imprenditore Giuseppe Costantini. Il ricordo

È morto a Fossato di Vico, giovedì 11 febbraio, all’età di 85 anni, Giuseppe Costantini, presidente di Icom Spa, Rossi Mercedes-Benz e di tante altre aziende del territorio umbro e non solo.

Giuseppe Costantini era molto noto nell’Eugubino. “A lui si deve sicuramente molto dello sviluppo di quella parte di Umbria – si legge nella nota del Gruppo Rossi Mercedes-Benz – ma il frutto della sua vita lavorativa va ben oltre quei confini. Chi ha avuto la fortuna di conoscere la sua storia sa che era un uomo partito tanti e tanti anni fa con un grande sogno lavorativo. E quel sogno è andato ben oltre qualsiasi più rosea aspettativa, grazie alla sua visione che lo ha sempre caratterizzato. Voleva creare un’azienda forte ed importante per il territorio, voleva costruire un team di lavoro che diventasse una seconda famiglia e ci è riuscito. Oggi grazie a lui intere realtà, non solo Icom, rappresentano veri e propri punti di riferimento ed esempi di eccellenza”.



“Ha dato dignità ad un intero territorio – hanno commentato molti che lo conoscevano -. Ma Giuseppe Costantini ha fatto tanto di più, tante opere di vera beneficenza, ma sempre di nascosto dai riflettori, sempre per lo spirito di grande altruismo che lo caratterizzava. Lui ti lasciava qualcosa di personale – si legge nella nota di Rossi Mercedes-Benz –, con il suo carattere molto forte, estremamente vitale da fare invidia ad un diciottenne. Oggi lascia un Gruppo che incarna tutte le sue caratteristiche: forza, visione, abnegazione, spirito di squadra. Ma lascia soprattutto un grande insegnamento: credi sempre in quello che fai, non cedere il passo ai sacrifici, comportati sempre da un uomo con altri. Scusaci, ma per una volta ti vogliamo dare del tu… Ciao Presidente”.