Perugia, il Minimetrò si ferma una settimana per manutenzione: il calendario e i mezzi sostitutivi

L'azienda comunica lo stop alle corse in programma dal 2 al 9 agosto: in alternativa potrà essere utilizzato il servizio autobus di linea Busitalia

Una settimana di stop per manutenzione. Niente Minimetrò a Perugia dal 2 al 9 agosto compresi, quando "rimarrà fermo - si legge in una nota dell'azienda - per visite e prove periodiche previste dalle normative vigenti e attività di manutenzione programmata".

MEZZI SOSTITUTIVI - "In tale periodo - si legge ancora nel comunicato - potrà essere utilizzato il servizio autobus di linea Busitalia, secondo le indicazioni presenti presso le stazioni del minimetrò, e/o consultando il sito internet della Società Minimetrò S.p.A. www.minimetrospa.it (sezione orari servizio autobus). Nel contempo, le scale mobili e l’ascensore inclinato attigui alla stazione del Pincetto, continueranno il loro regolare esercizio (tutti i giorni, festivi inclusi: 7.00-02.00)".