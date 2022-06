I cittadini si prendono cura del Trasimeno: lago ripulito dai rifiuti

Seconda edizioni con grande partecipazione di volontari per la giornata ecologica “Ri-puliamo San Feliciano”. Promossa dalla locale proloco ha visto l’entusiasta partecipazione di tanti volontari e associazioni locale tra cui la Società di salvamento, Il Circolo rematori, i ragazzi dell’oratorio e l’associazione La strada.

La Trasimeno servizi ambientali ha messo a disposizione guanti e sacchi per la raccolta differenziata oltre che effettuare il servizio di trasporto del materiale raccolto.

“Purtroppo la bellezza del lago – affermano gli organizzatori – non serve a fermare l’abbandono dei rifiuti sia lungo le sponde che dentro le acque. Abbiamo suddiviso tutti i volontari in squadre assegnando ad ognuna un tratto specifico modalità che ci ha consentito di ripulire in maniera abbastanza accurata i luoghi scelti. Ogni mezzo è stato utilizzato per ampliare il più possibile le aree di intervento che sono state raggiunte a piedi, in bicicletta o con le barche”.

“Tante le bottiglie di vetro trovate lungo la scogliera – fanno sapere – oltre a carte e plastiche, resti di serate magari passate a guardare un bel tramonto ma senza alcun rispetto per il luogo. Un altro problema sono i mozziconi di sigarette. Ne abbiamo raccolti una grande quantità ma non crediamo che questo sia un deterrente per chi verrà nei prossimi giorni. Naturalmente anche le acque prospicienti la riva hanno dato il loro buon bottino tra cui sanitari rotti e pezzi di una bicicletta. Il nostro augurio è che questo tipo di iniziative possano sensibilizzare chi frequenta questi luoghi a lasciarli puliti come li trovano. A capire che la bellezza è anche non vedere cicche, cartacce e bottiglie lasciate ovunque.”

La giornata si è chiusa con la consegna di un attestato a tutti i partecipanti e merenda finale.