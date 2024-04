INVIATO CITTADINO Ed ecco a voi… la Perugia underground

Pozzi e cisterne in Borgo S. Antonio, portati alla luce da un’intuizione di due borgaroli. Dal caso un’indagine dai risultati sorprendenti.

E, da una semplice intuizione, si va avanti. Sino a pervenire a conclusioni e conoscenze ch’era follia sperar.

C’è voluta la serie degli incontri “Vivere Perugia”, organizzata da Oscar Bigarini, per rivelare alla Vetusta l’esistenza di un mondo sotterraneo. Prima semplicemente intuito, finalmente rilevato, documentato, filmato e destinato a finire tra le pagine di una pubblicazione che vedrà la luce a breve.

Un vedere la luce che è un far (ri)emergere il sommerso.

Dice il presidente dell’Associazione Porta Pesa Borgo S. Antonio: “Mi trovavo con l’amico Nicola Tassini sul cortile medievale che dà accesso alla chiesa di S. Antonio abate. Quando avvertimmo, a pelle (sensazione poi confermata dai fatti) la presenza di risorse idriche sotto i nostri piedi”.

Dunque, una casuale scoperta dei tesori subacquei ed ipogei di Borgo Sant’Antonio.

Messa sotto i riflettori con la conferenza Acque nascoste e strutture ipogee in Borgo sant’Antonio ai tempi del Monmaggiore a cura di Francesco Pinelli e il Team di Ricerca.

I nostri due amici intuirono di stare coi piedi sopra un prato, probabilmente non coevo all’impianto originale, sotto al quale però era evidente, per forma ed altri dettagli, che doveva trovarsi la cisterna destinata a raccogliere l’ acqua piovana dell’antico monastero dei Sant’ Antoniari.

A Francesco tornò in mente il sapore di tante immersioni, effettuate come membro del gruppo subacqueo “Orsa Minore”, che - a partire da metà degli anni Settanta - avevano portato alla luce un patrimonio idraulico e architettonico dimenticato e perduto.

Pinelli fece dunque capo a Oliviero Fusini che conosce come pochi pozzi, cisterne, cunicoli ipogei. Che è in grado di esplorare, valendosi di moderne tecnologie che forniscono immagini e suggestioni utili a mappare questo mondo che da secoli attende di essere esplorato. Un fuoco sotto la cenere che adesso riscalda cuori e intelligenze.

Pochi mesi più tardi fu scoperta un’antica cisterna, dalla splendida struttura ipogea medioevale, situata al civico 30 delle stessa via.

Francesco acquisì la consapevolezza che l’intero Borgo di Sant’ Antonio, dal punto di vista della ricerca del suo antico patrimonio idrico ed ipogeo, era un terreno ancora inesplorato, ma foriero di scoperte di sicuro interesse.

A tal fine, dette una voce ai vecchi compagni di avventure Oliviero Fusini, Rolando Moroni e Gianfranco Galmacci, ancora attivi su questo settore di ricerca, e chiese la collaborazione dei membri del Gruppo Speleologico del Cai, in particolare di Massimiliano Mazzocca.

Si costituì il team di ricerca, che venne poi integrato con Anna Volpini, Marina Nenci e Patrizia Materazzi, al fine di completare, con ricerche architettoniche, storiche e ambientali, i risultati delle prospezioni subacquee ed ipogee.

E così ebbe inizio la ricerca dei tesori subacquei ed ipogei di borgo Sant’Antonio: strutture collocabili nel periodo medioevale del Borgo, con pozzi e cisterne dedicate alla raccolta e alla conservazione dell’acqua, oppure vocate alla conservazione del cibo o a riti e depositi funerari.

Pozzi in via Cialdini, cripta di S. Antonio. Ma anche Palazzo Tei, vicino all’Arco omonimo, con la sua cisterna a cupola del civico 30.

È strepitoso verificare e misurare il tutto col metodo LIDAR che consente approcci fino ad oggi inusuali.

Lo studio fu concentrato sulle strutture collocabili all’epoca dell’Abate di Monmaggiore, personaggio che nella seconda metà del 1300, per conto del Papa, imperversò nella città, sia dal punto di vista politico che da quello architettonico- militare, fino alla sua cacciata a seguito di una rivolta dei Perugini.

Certamente non tutto è rimasto come in origine: trasformazioni, anche violente, hanno mutato facies che andavano tutelate. Ma con quel che c’è occorre fare i conti, misurandosi con intelligenza.

Ci sono sempre – racconta Marina Nenci – documenti, statuti medievali, materiali poco studiati che forniscono indicazioni di carattere storico, architettonico, antropologico. Non solo idraulico.

Ed è dallo studio sinergico e comparato dell’esistente che si può pervenire a conoscenze di grande interesse.

Questa è stata una splendida occasione per far rivivere un mondo sommerso e sconosciuto. Dimenticato. E imprevedibilmente riscoperto.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)