INVIATO CITTADINO Quando il cane Francesco diventa un caso nazionale

Ho rivenuto, nel pomeriggio di ieri, una telefonata da un collega del quotidiano 'Libero'. Mi chiedeva notizie intorno al cane Francesco (un nome umano, troppo umano!) e sul suo padrone.

Anche noi di Perugia Today abbiamo riportato la notizia, lanciata da un post su facebook e rimbalzata un po’ in giro.

Ecco come stanno le cose. Italo Lorenzini è un personaggio ben noto ai perugini. Border line tra caso umano e macchietta, autoironico, simpaticissimo, dialogante.

L’ho più volte definito, su questo giornale, il "custode della piaggia di San Fortunato". Dato che si prende cura di quella scarpatella confinante col muro etrusco di via Bartolo. E anche della piccola aiuola ai piedi del sagrato della chiesa di San Fortunato, fra via Pinturicchio, piazza Fortebraccio e l’Arco Etrusco.

Evito di parlare del “grottino” per non sollevare polemiche. Magari ci torniamo un’altra volta.

Italo vive di poco, sbarcando il lunario con una modestissima pensione. Ma compra fiori e piante di tasca propria per abbellire quella piaggia.

Giovedì scorso Italo si è sentito poco bene. Lo hanno portato al Pronto Soccorso e il cane Francesco è rimasto ad aspettare che uscisse. Regolare, per un cane.

Tutta questa tenerezza verso il cane Francesco nasce dal fatto che è una bestiola simpatica, che gira con l’orologio alla zampina. Una patacca da due spicci che suona e lo avverte quando è ora di tornare a casa.

Un cane che segue Italo nelle sue peregrinazioni urbane. Prima con l’Apetto, oggi col monopattino, perché le tre ruote non ce l’ha più.

Tante, e di poco carine, ne sono state dette sul cane. Specialmente in relazione al fatto che scodinzola e fa le effusioni a tutti e che in qualche caso sembra avrebbe rischiato di far cadere qualcuno dallo scooter.

Dopo la telefonata del collega milanese e qualche verifica, mi sono recato a casa di Italo, che probabilmente era in giro. Come spesso accade, non rispondeva al cellulare. Ma l’hanno visto e pare stia bene.

Francesco, il cane con l’orologio, presidiava la casa. Con la serranda a scorrere e il portoncino ricco di adesivi e stranezze che Italo ama attaccarvi.

Avvertita la presenza amica, Francesco ha cacciato fuori il muso dallo spioncino e scosso la testa. Come dire: tutto questo baccano per un cane che fa il suo dovere!

(Foto esclusive Sandro Allegrini)