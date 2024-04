Perugia celebra il 25 aprile: il programma per la festa della Liberazione

Perugia celebra la festa della Liberazione. Ecco il programma del Comune per il 25 aprile.

Alle 10.30 al cimitero "deposizione di corone di alloro al Sacello dei caduti e sulle tombe delle medaglie d’Oro della Resistenza ". Alle 11.15 a Borgo XX Giugno "commemorazione e deposizione di corone di alloro sulla lapide in ricordo dei Patrioti fucilati dai nazi-fascisti". Alle 12 in via Masi "deposizione di corone di alloro al monumento dell’Ara Pacis in memoria di tutti i caduti della guerra".