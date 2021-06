Robert Downey jr e Jeremy Strong a Solomeo da Cucinelli: "Discusso del Creato e di Umana Sostenibilità"

L'imprenditore della moda ha fatto da cicerone alle due star di Hollywood, che stanno trascorrendo un periodo di vacanza in Umbria

Tappa a Solomeo per Robert Downey Jr, star di Hollywood che sta trascorrendo un periodo di vacanza in Umbria e insieme al collega Jeremy Stromg è stato accolto nel borgo corcianese da Brunello Cucinelli. Una visita immortalata sui propri profili social dall'imprenditore umbro edlla moda: "Con grande gioia abbiamo accolto Robert Downey Jr e Jeremy Strong - scrive Cucinelli -, che ringrazio per averci fatto visita nella nostra amata Solomeo. Assieme abbiamo discusso a lungo di armonia, custodia, responsabilità e del nostro futuro. Conserverò nel cuore e nella mente la sintonia nata da questo incontro".

E ancora: "Apprezzo molto l’impegno di Robert nel favorire e nel far crescere progetti e idee a tutela del Creato. Gli obiettivi della sua @officialfootprintcoalition la rendono particolarmente vicina ai nostri valori e a quei principi di Armonia con la Terra Madre che da sempre ispirano le nostre azioni. Sono convinto - ha concluso Cucinelli - che stiamo vivendo un momento di rinascita etica, spirituale e sociale, guidati dalla ricerca di nuovi equilibri verso quella che amo definire Umana Sostenibilità".