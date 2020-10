Perugia, Neri Marcorè in visita al Residence Chianelli: sorpresa per una giovane fan

L’attore Neri Marcoré ha visitato il Residence “Daniele Chianelli”, la struttura a pochi metri dall’ospedale del capoluogo umbro, in cui sono ospitati pazienti in cura presso le Strutture di Oncoematologia pediatrica ed Ematologia con Trapianto di midollo osseo, insieme alle loro famiglie.

L’attore, accolto dal presidente della onlus, Franco Chianelli, si è trattenuto a lungo, ha voluto conoscere la storia e le origini del Comitato e ha trascorso molto tempo con alcuni degli ospiti e con le loro famiglie. Molto colpito dalle numerose attività del Comitato, ha voluto anche complimentarsi con Chianelli e con i volontari per le attività che ogni giorno svolgono al residence e in ospedale. La presenza di Marcorè è stata anche una bellissima occasione per fare una sorpresa ad una giovanissima paziente, sua grande fan, che ha così potuto conoscerlo e scherzare con lui. Marcorè le ha anche promesso che una volta concluso il percorso di cura tornerà a trovarla.

“Siamo molto grati a Neri – ha detto Chianelli – non solo per la sua visita e l’interessamento verso il Comitato, ma anche e specialmente per la grande sensibilità e la dolcezza con cui si è dedicato ai nostri ospiti”.