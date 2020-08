Dall'Università un servizio in aiuto agli studenti: punto di accoglienza per iscriversi e informarsi

Un aiuto agli studenti in procinto di immatricolarsi all’Università degli Studi di Perugia. Dal 3 agosto al 20 ottobre sono infatti aperte le iscrizioni e per agevolare i ragazzi nella scelta del corso di studio e per aiutarli nelle procedure è stato istituito un Servizio di Accoglienza Matricole, attivo, dal 17 agosto 2020, a Perugia, nell’Aula 5 di Palazzo Murena (in Piazza dell’Università, 1) sede del Rettorato dell’ateneo perugino. L’Ateneo di Perugia, inoltre, sempre per essere vicino e supportare i giovani in procinto di iscriversi, ha attivato un punto informazioni nel centro di Perugia, nell’ex Barbieria di via Mazzini, (dalle ore 17.00 alle ore 19.00) con l’opportunità di avere indicazioni sui corsi proposti dall’Università degli Studi di Perugia con il supporto di personale qualificato.

Il Servizio di Accoglienza è aperto dal lunedì al venerdì con orario 9.00 - 14.00 ed è svolto nel pieno rispetto delle normative anti Covid. I giovani hanno la possibilità di essere aiutati da personale qualificato, da studenti e da docenti Unipg, sotto la supervisione dei professori Roberto Rettori e Carla Emiliani, delegati del Rettore, rispettivamente, per l’Orientamento, tutorato e divulgazione scientifica e per la Didattica.

In particolare si possono avere informazioni sull’offerta formativa di Unipg e anche immatricolarsi grazie alle postazioni allestite e al supporto anche in questo caso di personale. Questa mattina anche il Magnifico Rettore Professore Maurizio Oliviero è stato presente negli spazi del Servizio di Accoglienza Matricole dove ha dialogato con i ragazzi sulle opportunità che l’Università degli Studi di Perugia può fornire per la loro crescita culturale, umana, professionale.

Previsto anche un sistema di assistenza personalizzato a distanza per essere guidati nelle procedure online e nella risoluzione di eventuali problematiche e nelle richieste di assistenza.