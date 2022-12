Ciao, Claudio. Non riuscirò mai a chiamarti ‘don’. Una notizia lungamente attesa, questa della ordinazione sacerdotale del giovane elcino

Ciao, Claudio. Non riuscirò mai a chiamarti ‘don’. Una notizia lungamente attesa [ Chiesa perugina, l'annuncio del Vescovo Maffeis: "Il Giorno del Patrono sarà ordinato sacerdote Don Claudio (perugiatoday.it) ] quella della consacrazione dell’ex alunno Claudio Faina che verrà ordinato sacerdote in occasione della Festa del protettore Costanzo.

Una notizia bella per la comunità elcina, per la famiglia, per quanti conoscono Claudio e non possono non amarlo.

Lo ricordo undicenne, un po’ timido, ma sempre sorridente. Un sorriso complice, che non conosceva malizia. Le elementari alla Valentini, poi le medie alla Leonardo, poco sotto il negozio della mamma. Era bravo, diligente, rispettoso. Riservato, ma non taciturno. Parlava quando occorreva. Ecco tutto.

Un percorso serio, punteggiato da momenti gioiosi e da successi anche nella scuola.

Ma, oltre la scuola, la parrocchia, i sacramenti presi insieme alle mie figlie, il dopo cresima estivo in montagna.

Poi è arrivata la chiamata. E Claudio ha risposto. Con serietà e rigore. Ha svolto un percorso di formazione regolare e persuaso. È venuto qualche volta a San Donato. Come un altro ragazzo, don Francesco Benussi, che monsignor Bromuri volle come suo successore a S. Ercolano. Mi meravigliava, in Claudino, quella barba. A me che lo ricordavo pulcinello implume, biondino.

Per San Costanzo sarà sacerdote fatto. Saremo in tanti, in cattedrale, a salutarlo. Certo è che, in qualunque luogo verrà comandato, porterà gioia. E un sorriso che incanta.

Ciao, “don” Claudio.