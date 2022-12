Chiesa perugina, l'annuncio del Vescovo Maffei: "Il Giorno del Patrono sarà ordinato sacerdote Don Claudio

Un nuovo sacerdote perugino che si metterà a disposizione della comunità cristiani dal 2023. L'annuncio è stato dato Vescovo Maffeis nel giorno della celabrazione della veglia dell'Avvento a cui hanno partecipato oltre 800 giovani. Il prossimo 29 gennaio, festa del Santo patrono Costanzo, nella cattedrale di San Lorenzo, sarà ordinato sacerdote il giovane seminarista perugino Claudio Faina, per il vescovo Maffeis si tratta della sua prima ordinazione sacerdotale da quando è stato ordinato vescovo lo scorso 11 settembre. L'alto prelato perugino ha riservato anche un pensiero a tutti i sacerdoti, religiosi, religiose, catechisti, animatori parrocchiali e di oratorio: «Io non finirò mai di ringraziarvi per quello che con semplicità e con verità testimoniate a questi giovani. Sono ragazzi forti e quello che ci stanno testimoniando, noi, un po’ alla volta, impareremo ad accoglierlo e a farlo nostro».

"E per aiutare la Chiesa a ringiovanirsi, c’è bisogno di giovani" ha detto monsignor Maffeis, che non stiano «nella vita a metà, perché la vita appartiene a chi sa mettersi in gioco. Dei tanti giovani che incontro, gli infelici sono quelli che stanno a metà, quelli che non decidono, che continuano a rinviare. Mettetevi in gioco, credeteci davvero perché questa vita è un soffio ed è troppo bella per essere sciupata. Provate a chiedervi chi vi dà gioia, date un nome a questo “Chi”. Maria non canta il suo “Magnificat” dopo l’annuncio dell’angelo, come avrei fatto nemmeno quando si mette in viaggio per andare dalla cugina; Maria lo canta quando Elisabetta l’accoglie».