Elce. Ai nastri di partenza un nuovo esercizio commerciale in via Annibale Vecchi. Si chiamerà 2.ZERO

Elce. Ai nastri di partenza un nuovo esercizio commerciale in via Annibale Vecchi. Si tratta di una pizzeria che apre in luogo di una precedente attività [ Inviato Cittadino | Nuove attività aprono, ad Elce apre il nuovo forno-pasticceria-caffè (perugiatoday.it) ]. Si chiamava “Dolce pizza”, chiusa precocemente. Il nuovo esercizio potrà pertanto usufruire dell’arredamento e della logistica ereditata dalla precedente.

Si chiamerà 2.ZERO e le auguriamo miglior fortuna. L’apertura è indicativamente prevista per il 5 di ottobre. Giusto il tempo di predisporre l’insegna e quant’altro per un corretto abbrivio.

Daremo puntualmente notizia dell’inaugurazione.