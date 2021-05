Inviato Cittadino | Nuove attività, ad Elce apre il nuovo forno-pasticceria-caffè

Elce. Ai nastri di partenza il Dolce Pizza al civico 53c di via Annibale Vecchi. Apre dopodomani, giovedì 6 maggio, il nuovo forno-pasticceria-caffè, living room… tutto natura. Offrirà prodotti da forno di produzione propria. A far capo dal pane alla pizza alla teglia, partorita dal protocollare di una grande scuola nazionale stellata. Infatti il Maestro è lo chef Gabriele Bonci, re della pizza al taglio, considerato il più prestigioso, nonché il più famoso pizzaiolo dello Stivale per aver trasformato la pizza tradizionale in un cibo gourmet.

La pasticceria fine sarà accompagnata da caffè e bevande di rango. Tutti i prodotti sono caratterizzati da una costante attenzione alla qualità e alle materie prime naturali. I titolari Virginia e Riccardo saranno affiancati dalle giovani Sara e Rita, banconiste e addette all’accoglienza. Il personale è stato formato attraverso un corso di caffetteria ad alto livello. Consulente tecnico il bar manager ternano-reatino Massimo Petrucci.

Il caffè utilizzato è quello proveniente da Bologna, col marchio Filicodi, sicura garanzia di qualità. La sua storia radica infatti al secondo quarto di secolo del Novecento (1933) quando il titolare divenne fornitore della real casa Savoia. Interni e arredi sono curati nei particolari per offrire un luogo di cordiale accoglienza. È prevista, a breve, anche la realizzazione di uno spazio esterno per servizio ai tavoli.

Avemmo già modo di parlare di questo esercizio che da mesi è in predicato di apertura [Crisi Covid, nuova apertura in stand by (perugiatoday.it)]. L’evento era stato rimandato causa pandemia e conseguenti limitazioni di servizio che ne avrebbero reso onerosa e antieconomica la gestione. Ora finalmente l’Elce potrà essere arricchita dall’operatività di questo nuovo esercizio cui porgiamo cordiali auguri di buon lavoro.