Perugia in lutto, è morto Adriano Falorni: addio al luminare della pediatria

Perugia in lutto. Il Comune, con una nota, dà notizia della morte del professor Adriano Falorni.

"Luminare della pediatria perugina ed umbra, Falorni è stato per lungo tempo direttore della scuola di specializzazione in pediatria dell’Università degli studi nonché direttore della clinica pediatrica dell’Università di Perugia, sede di Terni. Autore di moltissime pubblicazioni e di studi, Falorni è stato per molte generazioni di medici un punto di riferimento ed un’autentica autorità in materia", scrive il Comune di Perugia.

L’Amministrazione comunale, prosegue la nota, "si unisce al dolore della famiglia e di tutta la comunità medico-scientifica per la scomparsa di un grande professionista che ha dedicato tutta la sua vita alla cura dei più piccoli con passione ed impegno".