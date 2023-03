Messa di Pasqua alla Gesenu, Maffeis: "Vi auguro di poter vivere il lavoro in maniera responsabile"

È stata celebrata ieri mattina al Polo Logistico Integrato di Ponte Felcino la Santa Messa pasquale celebrata dal Vescovo Ivan Maffeis, alla presenza di lavoratori e dirigenti Gesenu e del sindaco di Perugia Andrea Romizi e dell’Assessore Otello Numerini.

L'arcivescovo Maffeis, impegnato in questi giorni in un tour che ha toccato diverse aziende del territorio con la volontà di incontrare il mondo del lavoro e diffondere le parole contenute nelle Encicliche di Papa Francesco “Laudato Sii” e “Fratelli Tutti”, spiega una nota, "ha portato un messaggio di speranza e di comunità".

"La parabola del Figliol Prodigo – ha detto durante l’omelia – è un annuncio di grande misericordia per tutti e una pagina sul lavoro e sul nostro modo di lavorare che condanna la cultura dello spreco. Ciascuno di voi lavora per lo stipendio, ma tutto questo sarebbe davvero poco e non motiverebbe il peso del lavoro. Il vero insegnamento è quello di sentirsi parte di una comunità, di lavorare sentendo di essere parte di un’impresa comune. Vi auguro – conclude - di poter vivere il lavoro in maniera responsabile in una cultura del lavoro che sappia rispettare il senso della famiglia e della vita. Senza perdere importanza della centralità del lavoro ma sentendo che il lavoro è finalizzato a un progetto di comunità e di famiglia".

Al termine della celebrazione il cda Gesenu si è mosso alla volta del Villaggio della Carità “Sorella Provvidenza” di Perugia gestito dalla Caritas Diocesana di Perugia-Città della Pieve. Ad inizio anno, infatti, il Gruppo Gesenu aveva partecipato fattivamente all’iniziativa della Caritas Diocesana “Una Spesa per Tutti” con un contributo di liberalità. Inoltre, l’azienda, da sempre vicina alla Caritas, quest’anno ha voluto implementare la propria azione anche attraverso una serie di attività che hanno coinvolto gli abitanti del Villaggio, attraverso delle azioni di didattica ambientale.