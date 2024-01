INVIATO CITTADINO Piazza Italia. Il Comune corre ai ripari… e fa quel che può

Ma la sostanza del problema resta e i danni fatti non sono facilmente rimediabili.

Tavolino rimosso. Ieri pomeriggio, verso le 15:00, un addetto del Comune provvedeva a dare una ripulita. Innanzi tutto si preoccupava di rimuovere quell’orrendo tavolino col ripiano bianco di fòrmica. Non si capisce cosa ci stesse a fare vicino al cordolo di riguardo nel monumento equestre di Giulio Tadolini a Vittorio Emanuele II. Ma lo avevano lasciato lì. Di chi era? A cosa era servito? Misteri (poco) gaudiosi!

Operazione transenne superflue. Poi l’ordine era quello di caricare sul mezzo, posteggiato davanti alla profumeria Emilio, alcune transenne. Ce n’erano veramente tante. Alcune perfettamente inutili e impattanti.

Sono state lasciate solo quelle a protezione delle zone sulle quali è intervenuta Umbra Acque. Come pozzetti di distribuzione e parte di linea ammalorata.

Decisione assennata quella di lasciarle, in quanto quell’inerte rosa potrebbe provocare uno scivolamento e conseguente caduta di qualche persona. Già che una buona stella ha salvato da incidenti gravi sulla pista del ghiaccio, sarebbe una vera iattura se qualcuno avesse a scivolarci a bocce ferme e ghiaccio rimosso.

Anche se ne restano i danni ai quali non sarà facile, né economico, porre rimedio.

Operazione aiuole. Lo stato miserevole in cui erano ridotte le aiuole imponeva di fare qualcosa. Infatti erano state usate come comoda scorciatoia per raggiungere la pista. Alla barba del nastro bianco-rosso che sembra fatto per essere violato. E poi c’era stata la questione abbattimento di alberi, che hanno ancora lasciato sul posto rametti e frustuli di legno.

In tarda mattinata sono state conferite alcune carrettate di terriccio, in parte distribuito su quel che resta delle pianticelle invernali. In parte resta ammucchiato in attesa di un proficuo utilizzo. Tanto che ci siamo, sarebbe anche il caso di mettere a dimora qualche altra pianticella a sostituzione di quelle massacrate.

A breve la (ri)bitumazione. Un rumor afferma che, appena consolidato il breccino rosa, si provvederà a batterlo ulteriormente, salvo poi spalmarci sopra una mano di bitume. Sarà uno strato sottile che, come dice il proverbio, durerà da natale a Sato Stefano. Ma bisogna accontentarsi.

In attesa di un completo, auspicabile rifacimento dell’intera piazza.

(Foto Sandro Allegrini)