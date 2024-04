Città di Castello in lutto: è morto Nelson Baldelli

Città di Castello in lutto: è scomparso la notte scorsa all’età di 89 anni Nelson Baldelli, maestro tipografo della celebre scuola tifernate, vecchia gloria del ciclismo, campione dei pedali negli anni 50-60 delle classiche di maggiore richiamo e fondatore dell’associazione ciclistica “Bici&Amici”.

In tanti, scrive il Comune, "si ricordano ancora la passione e la grinta con cui affrontava ogni gara in sella alle sue bici in particolare nelle salite dove era assoluto protagonista. La passione per le due ruote lo ha accompagnato per tutta la vita condividendola spesso con Lorenzo Cherubini, “Jovanotti”, a cui lo legava vincoli di parentela da parte della madre. In diverse occasioni, documentate dalla telecamera di Tommaso Bigi, ha affrontato assieme a Lorenzo e altri amici passeggiate in bici da Città di Castello e Cortona e ritorno sempre con il sorriso sulle labbra e la gioia “del vento in faccia”. Attimi e momenti che lo stesso Jovanotti ha postato con foto e commenti sul proprio profilo social collezionando migliaia di “mi piace”".

E ancora: "Non solo famiglia, lavoro e sport ma anche soliderieta’ nel lungo percorso di vita per Baldelli nella donazione del sangue all’Avis che ha contribuito a fondare e far crescere sempre accanto al presidente il commendator Antonio Gasperini in diverse occasioni di eventi e manifestazioni".

"Un pezzo di storia bella e gentile della nostra città che porteremo sempre nel nostro cuore - sottolinea il sindaco di Città di Castello, Luca Secondi - . Un gentiluomo nella vita, nello sport e associazionismo". I funerali si svolgeranno domani sabato 27 Aprile alle ore 11 presso la chiesa Santa Veronica a La Tina.