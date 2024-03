INVIATO CITTADINO L’ex cinema Lilli potrebbe diventare Museo del Jazz

Nei giorni scorsi è stato effettuato un sopralluogo (documentato da riprese dell’ottimo Pasquale Punzi per il suo Corso Vannucci).

Si trattava di verificare lo stato dell’arte di quello storico locale che potrebbe essere riconvertito a polo multifunzionale di carattere culturale.

Ricordo che (lo scorso 14 gennaio) fummo i primi a dare notizia del possibile rilancio di quella struttura, in cui Massimo Monni avrebbe a breve organizzato la conferenza stampa di presentazione della propria candidatura a sindaco.

Certamente, nel 50.mo della Kermesse Umbria Jazz, realizzare quanto ipotizzato sarebbe un colpo da maestro, che conferirebbe appeal alla città tutta.

Posizione strategica. Considerando che il Lilli gode di una posizione strategica. Posto com’è vicino alla Stazione S. Anna e al parcheggio di Umbra Acque adiacente. Oltre alla vicinanza col Bus terminal e col parcheggio di Piazza Partigiani.

Con l’albergo a due passi.

Una posizione invidiabile: una vera calamita per turisti italiani e stranieri.

Il terrazzo. Un’altra chicca di carattere logistico è costituita dal terrazzo, un tempo sede di eventi e balli estivi.

Sarebbe bello potervi svolgere concerti e incontri, nel quadro della programmazione di UJ.

Il palcoscenico. Ma anche l’interno, oltre a una platea e una galleria da far invidia, è dotato di un palcoscenico spazioso, degno di spettacoli teatrali, come già avvenne in passato. Si tratta di metterlo a norma secondo le vigenti regole di sicurezza.

Insomma, constatata la disponibilità dei numerosi titolari ad alienare il bene, si tratta adesso di individuare un referente per l’acquisto. Sul quale agli attuali amministratori (e in specie a Gianluca Tuteri, che si è fatto attivo promoter) frulla in testa già più di qualche idea.

Torneremo in tema nell’edizione di domani.