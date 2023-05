INVIATO CITTADINO Adriano Massettini e Sophie Lamour: un artistico Amour

Quando fra lo sculptor optimus Adriano Massettini e la performer Sophie Lamour nasce un artistico… AMOUR.

La collaborazione artistica con la rinomata performer genovese Sophie Lamour è una pianta che continua a dare buoni frutti. In termini di creatività, spunti, suggestioni oniriche calate nel fattuale.

(foto Sandro Allegrini)

Dopo la recente esibizione a Perugia, in viale Zeffirino Faina, nella performance "Veneralia", ai due creativi è venuto in mente di sviluppare il tema dell'anfora.

Forma e prototipo che radica nell’antichità classica, e nel costume, come contenitore di forza misteriosa. Negativa (come quella di Pandora) o recipiente di preziosità della natura (olio, vino). Ma anche quale utero metaforico, portatore di vita, di fecondità, novità e bellezza, correlato all'archetipo femminile. Sinuosità che ricordano i fianchi, le forme dazionali e generative della Venus: dalla preistoria al contemporaneo.

Sul tema degli archetipi junghiani Adriano ha peraltro sviluppato serie riflessioni e frutti d’arte maturi.

Da questa condivisione è nata l'idea di plasmare una scultura che associ l'anfora al mondo femminile.

A conferma di questo comune interesse, è intervenuto il Caso (ma le cose accadono sempre per caso o esistono una forza e una volontà misteriose che presiedono agli accadimenti dell’umano?).

Dopo questa suggestione, durante una passeggiata, Adriano rinviene un contenitore metallico arrugginito che richiama anch'esso al tema dell'anfora. Per di più arricchito (impreziosito?) con la ruggine che testimonia l'incedere inarrestabile e misterioso del tempo edax rerum. Ossia, divoratore di cose come l’ossidazione dei metalli. Ruggine che alberga negli oggetti, ma non nella mente e nel cuore di chi condivide obiettivi d’arte e d’amore.

Peraltro (ne abbiamo dato conto), giravano già idee di prossimi progetti da attuare nella zona del Trasimeno. E lo spunto può divenire foriero di altre prestazioni.

Il che dà la stura a una nuova produzione scultorea di Massettini e ad altre, ipotizzabili performance artistiche di Sophie. Che Perugia sarà lieta di ospitare in altre occasioni d’arte e cultura, di spettacolo e creatività.