INVIATO CITTADINO "Sono mezza etrusca, amo Perugia e l’Umbria, tornerò con un progetto su misura per il Trasimeno"

“Sono mezza etrusca, amo Perugia e l’Umbria, tornerò con un progetto su misura per il Trasimeno”.

Parla Sophie Lamour, apprezzata in occasione della recente performance “Veneralia” del 1° di aprile. Un incontro in viale Faina, in Porta Sant’Angelo, fra la scultura “filosofico-evocativa” di Adriano Massettini e le arti performative “esoteriche” di questa interessante attrice-performer.

Esordisce: “Sono nata a Genova, cresciuta nei primi anni di vita in Costa Azzurra. Nel mio sangue viaggia un po' di Etruria, grazie ai miei avi da parte materna. Sono figlia di un'artista, Mirella Lisi Vaiani, che mi ha abituata all'arte visiva e musicale fin da piccola”.

Non hai seguito l’imprinting materno?

“Pur essendo cresciuta tra carboncini e cavalletti, non mi sono mai sentita all’altezza di cimentarmi in questo àmbito. Ho però avvertito da sempre un intenso desiderio di esprimermi artisticamente”.

In quale campo?

“Dopo un regolare percorso di formazione negli studi classici, ho approfondito i temi della comunicazione e le tecniche della recitazione a Roma”.

Quali sono i temi a te più cari?

“Amo raccontare vicende di donne, di ieri e di oggi, del mito e della storia”.

Donna come espressione di bellezza o anche la condizione femminile in senso storico e antropologico?

“L’uno e l’altro. Eroine e donne comuni. Perché c’è dell’eroismo anche nella quotidianità”.

Quale il tuo concetto di bellezza?

“Bellezza per me ha un significato ampio, perché racchiude l'equilibrio di saggezza, intelligenza, sacrificio, determinazione, originalità, seduzione. Volevo sentirmi libera e un'arte più di tutte ha fatto sì che la mia creatività potesse esplorare l'universo femminile: ossia il burlesque”.

Un genere di spettacolo di moda, vero?

“Una disciplina (lo dico da figlia del teatro e del cabaret) che fa davvero bene alle donne: non solo per l'accettazione di sé, ma proprio per la possibilità di poter sperimentare nuove idee. Ho iniziato quindi a insegnare burlesque, continuando a performare, ma prediligendo l’insegnamento per dare un messaggio di solidarietà femminile. Donna fra donne. Non giocattolo per gli uomini, non oggetto di desiderio, ma soggetto di persuasiva e colta seduzione”.

Dunque, uno spogliarsi anche metaforico?

“Il burlesque teatrale spoglia le donne della maschera, non è necessario liberarsi dei vestiti. Ma dai pregiudizi, sì! Viaggiando e studiando a Parigi e Londra, ho visto che le donne sono più libere nell'esprimersi, senza la paura di essere giudicate, e nel contempo sono molto più amiche tra loro”.

Come si svolgono le lezioni e quali gli esiti?

“Accade un qualcosa di magico. Inizi ad apprezzare la persona che ti fa il dono di esibirsi, con grande rispetto, autoironia e leggerezza. Il che comporta la conseguenza di guardarsi, ed essere guardate, con rispetto, non solo come destinatarie di un’attenzione che si limita all’eros. Sensualità che non è necessariamente sessualità. Erotismo valoriale, quello sì”.

Quali i tuoi modelli culturali di riferimento?

“Ad esempio, ho studiato con attenzione la cultura giapponese e il tema della geisha. Non è un caso che una mia iniziativa dedicata al Giappone, “Sakura Project: Arte in Movimento”, sia stata riconosciuta dall'Ambasciata Giapponese di Roma per il suo alto valore artistico, in occasione del 150° anno di amicizia tra Italia e Giappone”.

Una dimensione diversa dalla nostra!

“Per i giapponesi, la seduzione si limita ad un cenno allusivo, non è mai esplicita, né volgare: la bellezza si coglie in piccoli accenni, viene sussurrata dalla peculiarità dell’abbigliamento e dalle posture. “Sakura Project: Arte in Movimento” è una sfilata di kimono cerimoniali antichi, concepita come un vernissage in movimento, per celebrare il giapponismo, ossia l’influenza che l’arte giapponese ha esercitato sull'Occidente”.

Quali altri modelli?

“Le mie Muse sono le donne. Ad esempio, ho raccontato la condizione delle donne nelle, case chiuse, prima della legge Merlin, anche con uno spettacolo dal titolo “ Maison Close” che tornerà in scena il 25 giugno e focalizza l’attenzione sul punto di vista femminile della loro vita quotidiana: gelosie, amicizie, disperazioni, amori” [musica per le orecchie dell’Inviato Cittadino che al tema ha dedicato il volume “Perugia a luci rosse”, ndr].

Ho anche visto delle tue bellissime foto in cui ti proponi in veste di Sirena

“La Sirena, monstrum misterico femminile, presente nella cultura etrusca, racchiude in sé molteplici significati a cui ho dedicato un libro “Sirene: tra luoghi e leggende”. Intendo proporne una performance al Lago Trasimeno”.

E poi?

“Poi non possono mancare le pin up, le donne del Moulin Rouge, muse di grandi artisti. Oltre alle antiche dee, come la Venere evocata nella performance in viale Faina, con la ‘lustratio’ dei Veneralia sulle creazioni di Adriano Massettini”.

Quale il bilancio della tua esperienza perugina?

“Grazie a una cara amica, ho avuto la gioia di incontrare le veneri effimere di Adriano in Veneralia. Viale Zeffirino Faina, a mio avviso, è da visitare per poter capire la bellezza e la naturalità delle sue opere. Quando ho visto quelle sculture effimere, me ne sono innamorata perdutamente: semplici, immediate e grezze, mi hanno comunicato verità e bellezza nel rispetto dell'ambiente. Inoltre mi ricordavano, in tutto e per tutto, i corpi pietrificati di Pompei. Come condizione esistenziale di precarietà: ‘si sta / come d’autunno / sugli alberi / le foglie’”.

Da qui l’idea?

“Da lì è nata l'idea di voler celebrare Venere Verticordia. Una rievocazione attraverso la danza antica e l'uso dei cimbali: amore, bellezza, armonia, pace...e infine rinascita”.

Dunque, un incontro (artistico e umano) fortunato?

“Il sodalizio con Tempus Fugit è stato immediato e genuino: è tutto nato per caso con un coinvolgimento del tutto disinteressato, ma pieno di entusiasmo e voglia di comunicare qualcosa di bello e di antico, anche attraverso l'arte e la mia performance”.

Da qui il tuo ritorno a Perugia.

“Grazie a questa iniziativa, sono tornata a Perugia dopo molto tempo, e la trovo sempre bellissima e piena di mistero: senti tra le sue mura scorrere l’arte e la storia antica come il plasma nel corpo, ed è estremamente affascinante”.

Hai in tasca altri progetti perugini e umbri?

“L'auspicio è quello di tornare con altri due progetti che coniugano performance e scultura effimera, che vanno a creare una trilogia artistica. Per ora non posso dire di più. Aggiungo che sono grata per tutto l'apprezzamento e l'ospitalità che l'Umbria mi ha dedicato”.

Il terzo angolo del progetto attiene alla fotografia, vero?

“Esatto. Tutto questo non sarebbe possibile senza il sodalizio con uno straordinario artista della fotografia, Manuel ovvero DaruMa Photo, che valorizza tutto quello che ritrae. Di Veneralia, infatti, Manuel proporrà una mostra fotografica e una pubblicazione con gli scatti realizzati e la spiegazione del rituale”.