INVIATO CITTADINO Via XIV Settembre. Casina liberty del guardiacancelli. Il Giardino degli archetipi è cosa fatta

Via XIV Settembre. Casina liberty del guardiacancelli. Il Giardino degli archetipi è cosa fatta. Lo scultore street art Adriano Massettini ha portato a compimento l’ambizioso progetto. Quello di realizzare, in uno spazio angusto e scosceso, prospiciente il Parco di Santa Margherita, i dodici prototipi di quelli che Carl Gustav Jung chiamò ‘archetipi universali’.L’artista open air di viale Faina ci aveva spiegato che si tratta delle 12 forme primarie delle esperienze vissute da ogni individuo per lo sviluppo della propria coscienza. Sono collettivi, ossia condivisi da ogni uomo e sedimentati nell’inconscio di ogni popolo.

Sono opere che piacciono. Le sculture sono assai gradite, in primis, ai tanti avventori, soprattutto giovani, del Lounge Bar Lo Chalet, subito a valle di quel triangolo. Poi a quanti si trovano a passare per via XIV Settembre. Ma le ardite sculture hanno anche suscitato un rilevante interesse a livello nazionale. Tanto da essere fotografate da artisti come il bolognese Mauro Oggioni, venuto appositamente a Perugia per immortalarle. Quali le forme primarie delle esperienze vissute dall’umanità nello sviluppo della coscienza? Quali i nomi, i prototipi, le maschere universali?

L’Innocente, l’Orfano, il Guerriero, l’Angelo Custode, l’Amante, il Cercatore, il Distruttore, il Creatore, il Sovrano, il Mago, il Saggio, il Folle. Di particolare rilievo la figura del Matto. Considerando che le sculture stanno in corrispondenza dell’ex Manicomio di Santa Margherita, dove si sperimentarono fattivamente i metodi di apertura dello psichiatra Franco Basaglia. C’è solo da stabilire a quale archetipo corrisponda ciascuno di noi. Anche tu, amico lettore. Personalmente mi accredito all’ultimo dell’elenco.