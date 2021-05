Giro d'Italia in Umbria: limitazioni al traffico sul raccordo Perugia-Bettolle e sulla Flaminia

Limitazioni al traffico sul raccordo Perugia-Bettolle e sulla strada statale 3 'Flaminia' in occasione del passaggio del Giro d'Italia in Umbria dove, come disposto dalla Prefettura del capoluogo, sono previste interruzioni temporanee della circolazione.



FLAMINIA - Secondo quanto comunicato dall'Anas lunedì 17 maggio sulla SS3 'Flaminia' sarà chiuso al traffico il tratto tra il km 109 e il km 129, con chiusura di tutti gli svincoli in uscita a partire da S. Eraclio Z.I. fino a Spoleto, con uscita obbligatoria dalla statale 3 allo svincolo per Norcia-Cascia. Tra le ore 13 e le ore 17 si consiglia il percorso alternativo costituito dalla statale 3 bis-E45 e in particolare, per il traffico proveniente dalla statale 75 verso Foligno, le uscite ‘Foligno Nord’ e ‘via Piave’. Per il traffico che procede in direzione Spoleto è consigliata l’uscita sulla statale 685 in direzione Eggi. L’inversione di marcia sarà possibile agli svincoli di ‘Trevi’ e ‘Campello’.

RACCORDO PERUGIA-BETTOLLE - Sul Raccordo Perugia-Bettolle, comunica ancora Anas, le limitazioni saranno invece attive nella giornata di mercoledì 19 maggio dove si rende necessaria la chiusura degli svincoli 'Prepo' (in uscita), 'Ferro di Cavallo' (in uscita), 'Olmo' (rampa Ovest), 'Mantignana' (in direzione SS75 bis-Bacanella, resta aperto lo svincolo sulla statale 728), 'Corciano' (in uscita) e 'Magione' (in uscita). Resteranno aperti in vece gli svincoli 'Piscille', 'San Faustino', 'Madonna Alta'.



Le chiusure saranno attuate con indicazioni sul posto per il tempo strettamente necessario, in coordinamento con le Forze dell’Ordine.