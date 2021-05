Giro d'Italia, ordinanza del Comune: l'elenco delle scuole chiuse a Perugia il 19 maggio

Cresce l'attesa a Perugia per l'arrivo del Giro d'Italia, con la tappa di mercoledì prossimo (19 maggio, con arrivo a Montalcino) che partirà proprio dal capoluogo umbro, mentre tra le varie misure volte a garantire lo svolgimento della manifestazione in massima sicurezza c'è l'ordinanza del Comune che dispone la chiusura di diverse scuole per l'intera giornata.

"Sulla base delle esigenze evidenziate dal Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica - spiegano da Palazzo dei Priori -, al fine di prevenire possibili criticità derivanti non solo nell’arco temporale intercorrente tra la partenza della gara ciclistica da piazza IV Novembre e gli orari di uscita delle scuole, ma anche nelle ore precedenti, dedicate all’allestimento del percorso e alla relativa messa in sicurezza, il Comune ha emanato l’ordinanza di chiusura di alcune scuole per l’intera giornata di mercoledì 19 maggio. Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, inoltre, sono stati adottati provvedimenti relativi al divietò di transito e sosta in alcune aree della città interessate dalla manifestazione".

“Ci scusiamo per eventuali disagi che tali misure possano arrecare ai cittadini - precisa ancora l’amministrazione comunale - ma siamo tutti consapevoli che l’evento rappresenta una preziosa opportunità per la nostra città, anche in termini di promozione del nostro territorio. È necessario che il Giro si possa svolgere in totale sicurezza per gli atleti e per i cittadini, dimostrando anche in questo l’accoglienza che caratterizza la nostra città”.

