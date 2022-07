Nuove povertà: famiglia perugina chiede aiuto, “Terni col cuore” si mobilita

“Ciao, sono una moglie e mamma di due splendidi bambini, ai quali vorrei dare una casa vivibile per quel che riguarda l'indispensabile. Viviamo in quattro con uno stipendio di 850 euro mensili e questo ci rende impossibile affrontare una qualsiasi spesa, accedere ad un finanziamento non potendoci permettere la rata, tutto ciò che desidero è una casa vivibile per i miei bambini, abbiamo bisogno non per capriccio e neanche per estetica di alcuni mobili essenziali”.

Abbiamo dato conto qualche giorno fa dell’appello di questa donna perugina che aveva lanciato una raccolta fondi spiegando di avere bisogno di una cameretta per i suoi bambini, di una nuova cucina visto che la vecchia stava cadendo a pezzi, di un divano e di un comò e dei comodini per la camera da letto matrimoniale. “Abbiamo anche un armadio molto vecchio, ma se quello non rientra non importa, si può provare a farne a meno”.

In pochi giorni, grazie a 57 donazioni, sono stati raccolti più di tremila euro tanto che, è spiegato tra gli aggiornamenti della raccolta, la vecchia cucina è stata smontata per lasciare spazio alla nuova.

Ma la notizia ancora più positiva è che da oggi anche “Terni col cuore” si prenderà cura dei bisogni di questa famiglia. L’associazione presieduta da Paolo Tagliavento ha infatti preso contatto con questa mamma, manifestando la volontà di farsi carico delle necessità sue e dei figli. Un gesto di solidarietà che supera anche i confini territoriali per cui associazione di Terni fa arrivare le sue opere fino a Perugia. Se tutti i giorni ci fosse una notizia così, il mondo sarebbe davvero un posto migliore.