INVIATO CITTADINO Elce, scuola Leonardo da Vinci: l’educazione fisica è una chimera

È l’unica istituzione perugina in cui manchi la palestra. Originariamente prevista, mezzo secolo fa, in aderenza all’edificio sul lato area verde, non è stata mai realizzata

Leonardo da Vinci, all’Elce. Istituto Comprensivo Perugia 1 Francesco Morlacchi. Quella scuola d’eccellenza in cui l’educazione fisica è una chimera. È l’unica istituzione perugina in cui manchi la palestra. Originariamente prevista, mezzo secolo fa, in aderenza all’edificio sul lato area verde, non è stata mai realizzata.

E adesso perfino i pali per la rete della pallavolo non sono stati rimessi. Tanto che i ragazzi giocano usando come rete un nastro da cantiere.

Segnalammo, proprio su queste colonne, la pericolosità di quei pali arrugginiti e in predicato di caduta [Piazzale della scuola Leonardo all’Elce… quel palo rugginoso è retto da un velo di cipolla, estremo pericolo (perugiatoday.it)]. Il Comune ha riscontrato la veridicità della segnalazione e i pali sono stati rimossi. Ma nessuno ha pensato più a rimetterli, togliendo ai ragazzi l’unico sfogo possibile, almeno col bel tempo [Elce (perugiatoday.it)].

È da sapere infatti che la cosiddetta “palestrina”, un ambiente angusto e inidioneo in cui si faceva un po’ di movimento, è stata opportunamente convertita in aula di musica, intestata all’indimenticabile docente Mauro Chiocci [Intitolata al professor Mauro Chiocci l’Aula di Musica dell’Istituto Comprensivo Perugia 1 Francesco Morlacchi (perugiatoday.it)]. La scelta è peraltro opportuna, trattandosi di una scuola a indirizzo musicale che si è già guadagnata una considerazione nel panorama formativo cittadino.

Ma allora gli studenti come praticano le lezioni di educazione fisica? Ne parliamo in un prossimo servizio.