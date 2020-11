Coronavirus, l'analisi di Gammaitoni (Unipg): "Vicini al picco dell'epidemia in Umbria"

"Sono trascorsi tredici giorni dal mio "post molto ottimistico". Le cose sono evolute positivamente e ora possiamo guardare con una certa fiducia al raggiungimento del picco dell'epidemia nei prossimi giorni". Luca Gammaitoni, professore ordinario di fisica sperimentale dell'Università degli Studi di Perugia pubblica su Facebook una nuova analisi sull'epidemia Covid-19 in Umbria.

Secondo il professore l'avvicinarsi del picco "non significa ovviamente che la diffusione del contagio è superata e non corrisponde certamente ad un "libera e tutti". Al contrario, ci dice che le misure intraprese hanno prodotto l'effetto sperato e che bisogna continuare a mantenere il distanziamento sociale".

E ancora. Per Gammaitoni il raggiungimento del picco dell'epidema Covid-19 "ci dice che tra breve il numero dei positivi in Umbria comincerà a scendere e che presto anche il numero dei ricoverati e dei decessi finalmente calerà". Ma, sottolinea, "è importante non sprecare i sacrifici fatti e restare con i piedi per terra". Conclusione con chiusura sul Natale: "Il Natale - scrive Gammaitoni - è per tutti (credenti e non) il simbolo della rinascita. Che sia davvero così".