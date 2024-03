Università di Perugia: Preteroti e Ranalli eletti presidente e vicepresidente del Comitato unico di garanzia

In un’atmosfera di rinnovato impegno verso l’equità e l’inclusione l’Università degli Studi di Perugia ha annunciato la carica del professor Antonio Preteroti e della professoressa Maria Giovanna Ranalli come presidente e vicepresidente del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità.

Il Cug è un organo dedicato alla promozione delle pari opportunità, al benessere dei lavoratori e alla lotta contro le discriminazioni. La nuova composizione del Comitato include anche Carla Cortina, Sara Giglioni, Mariangela Musolino e Giovanna Sambucini.

Alla seduta d’insediamento hanno partecipato anche il rettore Maurizio Oliviero e il delegato alle Umane Risorse Daniele Parbuono. Presente inoltre la presidente uscente la professoressa Silvia Fornari, che ha passato il testimone ricordando le azioni in fase di prossima realizzazione.

“L’impegno dell’Ateneo in molteplici iniziative a favore delle pari opportunità, della valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di portata anche nazionale, ci rendono orgogliosi, poiché ci regalano l’opportunità di contribuire realmente al benessere delle persone e in particolare di quelle più vulnerabili” ha concluso il rettore Oliviero.