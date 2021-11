Cinema, Marco Giallini in Umbria: partite le riprese del nuovo film 'Il Principe di Roma'

L'Umbria si conferma ancora una 'terra da cinema'. Nel 'cuore verde d'Italia' sono infatti partite le riprese de "Il principe di Roma", film prodotto da Lucky Red e Rai Cinema in collaborazione con Sky con alcune scene ambientate a Orvieto dove oggi il protagonista Marco Giallini ha presentato il progetto in Comune insieme al regista Edoardo Falcone e alla presenza del sindaco Roberta Tardani. Il film sara nelle sale a dicembre 2022 e nel cast ci sono anche Giulia Bevilacqua, il perugino Filippo Timi, Sergio Rubini e Giuseppe Battiston.

"Questo in lavorazione a Orvieto, città che conosco - ha spiegato in conferenza stampa il celebre attore romano -, è il quarto film che faccio sotto la direzione di Falcone, un regista a cui voglio molto bene, uno dei registi più talentuosi e grandi di questo momento. Alla sceneggiatura cerco di dare la mia impronta, non facendo nulla. Mi attengo a quello che mi dice la sceneggiatura, di me non c’è niente. Io non sono né avido, né Principe! Comunque mi diverto. Fare cinema è bellissimo”.

Del film ha parlato anche il regista: "Il progetto - ha detto il regista Edoardo Falcone - nasce dalla voglia di raccontare l’incontro tra la magia di Dickens e il mondo raccontato dal poeta romanesco Giuseppe Giacchino Belli. L’avido che si ravvede, un incontro con i fantasmi, non dei Natali, ma i fantasmi storici che vivono nella Capitale: Beatrice Cenci, Giordano Bruno e Papa Alessandro Borgia. Un regalo che faccio a me stesso. Amo la Roma dell’epoca, quella del Papa Re. Racconto una Roma che è cambiata, che non c’è più, una Roma dove è difficile trovare certe immagini. Per fortuna l’immaginazione è aiutata dalle straordinarie bellezze del nostro Paese. Conoscevo Orvieto, che potrebbe ispirare una sceneggiatura, e qui ho ritrovato in alcuni scorci la Roma che volevo mostrare e il sapore del tempo passato”.

A prendere la parola è stato poi Tommaso Arrighi, produttore esecutivo di Lucky Red: "Abbiamo un buon rapporto con l’Umbria e stiamo lavorando tanto con la Regione per altre produzioni. Ad Orvieto non manca nulla - ha aggiunto - io ne manterrei questa atmosfera di piccolo borgo sospeso. La bellezza di girare qua è fatta di molte cose, è la bellezza di trovare questa accoglienza da parte della popolazione che è partecipe di un momento particolare quale è il cinema. A Roma ci sono sempre più set allestiti contemporaneamente e la gente non ne può più. La vostra forza resta la ‘bolla’ delle bellezze del vostro centro storico in cui si può girare serenamente".