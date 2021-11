Nuovo film per Laura Chiatti, diretta dal marito Marco Bocci: emozionante la dedica social

Dalla vita reale alla finzione cinematografica, ma sempre in coppia. Via alla riprese di un film 'speciale' per la castiglionese Laura Chiatti e il marscianese Marco Bocci, pronto a dirigere sua moglie come regista nel suo secondo lungometraggio (l'esordio nel 2019 con "A Tor Bella Monaca non piove mai").

“In bocca al lupo Marco Bocci, che tu possa anche stavolta dare vita ad un qualcosa che non muore mai..." è l'emozionante dedica per il marito pubblicata dall'attrice sui propri profili social (a corredo di una foto in cui lo si vede appunto dietro la macchina da presa). Le scene del film, prodotto dalla Minerva Pictures, saranno girate tra Roma, Rieti e Terni.