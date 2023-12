Chef Polito porta l'Umbria sulle tavole del Salento con una serata di gala a Palazzo Tafuri

L'Umbria protagonista in Salento con lo chef Giancarlo Polito che porterà i suoi piatti ed il suo stile, con i sapori del bosco dell'Umbria a Palazzo Tafuri a Nardò, in provincia di Lecce.

Una serata di gala all'interno di Palazzo Tafuri che vede il tutto esaurito da circa una settimana e dove lo chef Polito delizierà il pubblico "con una serata dedicata al tartufo bianco umbro e alla cacciagione - dice chef Polito - e non poteva mancare l'olio vera eccellenza delle nostre colline".

Si tratta di una delle tante serate che vede lo chef Giancarlo Polito impegnato in un suo tour non solo in Italia che mira a portare ed a fare conoscere attraverso il suo racconto grastronomico le vere ed autentiche prelibatezza dell'Umbria. La regione sarà protagonista anche nella scelta di abbinamento dei vini, dalle cantine della famiglia Cotarella e nella scelta dei prodotti della cantina Marfuga come selezioni di olii.

Palazzo Tafuri è un Boutique Hotel nel cuore di Nardò, nel Salento. L'immobile, appartenuto originariamente alla famiglia Tafuri, risale al 1800 e rappresenta uno degli edifici più prestigiosi della zona. Lo chef Polito lavorerà con lo chef residente Antonio Capoccello che ha fatto della qualità delle materie prime e delle attrezzature Angelo Po gli ingredienti che rendono unica la sua cucina.