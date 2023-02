INVIATO CITTADINO San Donato all’Elce. Un sogno realizzato

San Donato all’Elce. Un sogno realizzato. Quel terrazzo polivalente ospita oggi la Brocante. Non più solo Parco dei Rimbocchi. E nemmeno più soltanto Piazza del Melo, dove pure prese piede la fortunata kermesse del riuso.

Quando arrivò all’Elce don Riccardo Pascolini, ebbe l’ardire di provare a realizzare un sogno “ch’era follia sperar”: la riqualificazione dell’immobile a fianco della chiesa parrocchiale. Specie rigenerare quel terrazzo, invaso da foglie e sporcizia. Facendone un luogo d’incontro e socialità, di cultura e confronto. Ma anche di sicurezza, rinforzando strutture restituendo a dignità a quel bene di tutti.

Dopo la bella inaugurazione, vediamo oggi quel luogo popolato di merci e di persone. Non un mercato puramente commerciale, ma uno scambio equo e solidale, etico. Perché ridà respiro a oggetti di scarto, apparentemente da buttare, ma ancora in grado di vivere una seconda giovinezza. C’è di tutto: indumenti, giocattoli, oggetti d’uso quotidiano, libri, dischi, complementi d’arredo.

Abbiamo addirittura assistito a una dimostrazione di ballo: due coppie della scuola Happy Feet, al ritmo di uno scatenato boogie-woogie. E non poteva mancare Luciano Zeetti, fondatore del Museo del Giocattolo. Venuto a dare un’occhiata “perché non si sa mai”, ha incrociato Norwena, la fondatrice de La Brocante e assidua curatrice della sua creatura. Tanto da aver stabilito uno stabile rapporto con gli operatori. Fra i quali riconosciamo la bravissima Madame del mostacciolo francescano che ci prende per la gola e si mette in posa per Perugia Today. Abbiamo già raccontato la storia di Emanuela Azzarelli che, perso il lavoro di cuoca, perpetua la tradizione francescana di Jacopa de’ Settesoli, nobildonna romana che fu seguace di Francesco.

Si chiama La Brocante, il mercatino “svuotacantine” importato a Perugia da Norwena Chiara (nome e cognome in fila), giovane donna di cultura internazionale, che ha promosso questa forma di dialogo fra persone e cose. Prima al Parco dei Rimbocchi, che ne ha tratto linfa rigenerativa. E oggi all’Elce, in viale Orazio Antinori.

Dove don Riccardo ha reso disponibile anche lo spazio del teatrino sottostante la chiesa. Dunque un luogo già fatiscente, come l’immobile parrocchiale, salvato dal degrado e ricondotto a piena fruibilità.

Tanta la gente in movimento. Molti bambini, ma anche adulti. A dimostrare che niente e nessuno può/deve essere considerato uno scarto. Ma che, per cose e persone, esiste sempre la possibilità di rivivere, in mutati contesti. Ma comunque in una prospettiva di utilità.