Inaugurati, con grande affluenza di popolo, i locali dell’immobile parrocchiale di San Donato all’Elce. Un evento lungamente atteso, un obiettivo tenacemente perseguito dal parroco don Riccardo Pascolini che si è speso nell’operazione. Un traguardo condiviso dalle Associazioni di quartiere, dai parrocchiani, dagli elcini di ieri e di oggi. Memori del grande lavoro messo in campo dall’indimenticato don Nazareno Bartocci che volle dotare la parrocchia di questo immobile polivalente, utilizzato come sede per i corsi di teologia, per attività oratoriali, oltre che come palestra al pianterreno.

Dopo la celebrazione liturgica, presieduta dall’Amministratore diocesano Marco Salvi, una folla si è disciplinatamente diretta alla scalea che conduce all’accesso che fiancheggia la chiesa.

Benedizione delle persone e “dei muri”, da parte di don Marco, poi la visita all’interno.

Grande e unanime la soddisfazione espressa, anche relativamente al teatrino, finalmente riqualificato e aperto a vari utilizzi. Dalla settimana prossima, per quindici giorni, verrà anche adibito a punto ristoro per i ragazzi che frequentano il Gr.Est 2022 dal titolo “Di che pianeta sei?”.

Don Riccardo ha ricordato che per la riqualificazione completa dell’edificio occorre recuperare a piena agibilità la palestra al pianterreno. Sono in corso contatti con Comune di Perugia che si è detto interessato a collaborare e contribuire. Difatti la palestra (oltre che dalle Associazioni sportive di quartiere) sarebbe utilizzata dai ragazzi che frequentano la Leonardo, pochi metri più sotto. Verrebbe così a colmarsi la storica lacuna per la quale una delle Istituzioni formative più solide della Vetusta è da oltre mezzo secolo priva di palestra. Coi ragazzi che debbono recarsi in quella di Monte Grillo o al Pellini, disperdendo inutilmente in itinere ore di lezione e attività necessarie per completare il loro percorso formativo.

L’inaugurazione si è conclusa con un’agape fraterna, consumata sul terrazzo che si affaccia lungo viale Orazio Antinori.