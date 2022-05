INVIATO CITTADINO La prima volta di Piazza del Melo: l’esperienza mercatara dello svuotacantine sfonda in centro storico

La prima volta di Piazza del Melo. L’Esperienza mercatara dello svuotacantine sfonda in acropoli.

Un numero forzatamente limitato di espositori, ma presenze di rilievo e significative novità.

Tutto l’armamentario del riciclo, con oggetti interessanti a prezzi popolari. Quali si convengono a un’iniziativa volta a creare momenti di socialità, non solo commerciale.

I peccati di Gola del Santo Serafico. Fra gli espositori Emanuela Azzarelli che perpetua la tradizione francescana di Jacopa de’ Settesoli, nobildonna romana che fu seguace di Francesco. Lo viziò anche – come recita un cartiglio – offrendogli i mostaccioli, preparati con impasto di farina e mosto d’uva.

Il Santo amava questi biscotti “buoni e profumosi”, tanto da chiederne – così vuole la vulgata – anche al momento del passaggio.

Emanuela (in foto con l’organizzatrice Norwena Chiara) è una cuoca che – causa pandemia – ha perso il lavoro, ed è diventata “spacciatrice di dolcezze”, in specie dei famosi mostaccioli. Racconta: “Un sacerdote mi ha profetizzato che sarà questo lavoro a restituirmi serenità”.

Altra novità artigianale una speciale “mucca” metallica che frontalmente è una scultura, mentre da dietro è un piccolo armadio-dispensa in cui riporre alimenti e quant’altro. Miracolo di lattoneria, realizzata in lamiera da dodici decimi. E poi un orologio che segna l’ora di tre fusi orari. È costruito in ferro battuto.

Non tutto, ma di tutto. Si trova anche l’impensabile. Oltre alla tradizionale merce. L’Inviato Cittadino ha trovato tre cravatte di firma a un euro. E un cofanetto portagioie per una nipotina. Domani, appuntamento al Parco dei Rimbocchi per un altro Mercatino dell’incontenibile Norwena.